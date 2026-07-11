Звезда Sky News умер от рака простаты

11 июля 2026, 17:09

Телеведущий Sky News Дермот Марнаган скончался от рака простаты

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Один из самых известных британских телеведущих Дермот Марнаган скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление его семьи.