Звезда Sky News умер от рака простаты
Один из самых известных британских телеведущих Дермот Марнаган скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление его семьи.
Мужчина ушел из жизни в субботу утром в своем доме на севере Лондона. Диагноз «рак простаты» ему поставили в 2024 году. Семья Марнагана подтвердила его кончину, однако подробности не раскрыла.
Телеведущий проработал в Sky News 15 лет — до 2023 года — и фактически стал лицом телеканала. До этого он вел выпуски новостей на Channel 4, ITV и BBC.
Ранее сообщалось, что ведущий культовой программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
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