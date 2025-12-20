Экс-избранница Прохора Шаляпина раскрыла, где будет жить Долина после выселения
Певица Анна Калашникова предложила Долиной жить на даче или с внучкой
Певица и бывшая избранница Прохора Шаляпина Анна Калашникова высказала предположение о возможных вариантах жилья для народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом пишет издание mk.ru.
Калашникова отметила, что долгое время Долина проживала в своей московской квартире совместно с дочерью Линой и внучкой Сашей. Однако позже семья купила для них отдельную жилплощадь. Анна добавила, что Лариса Александровна всегда открыто говорила о своей тоске по родным.
«Я не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять. Да, я верю в подобные знаки», — прокомментировала Анна.По её мнению, у Долиной есть возможность жить на подмосковной даче. Калашникова выразила уверенность, что в любом случае певица не останется без крыши над головой и найдёт решение жилищного вопроса.
Ранее Ларису Долину предупредили о риске лишиться ещё двух квартир.