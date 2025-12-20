Экс-избранница Прохора Шаляпина раскрыла, где будет жить Долина после выселения

20 декабря 2025, 13:14

Певица Анна Калашникова предложила Долиной жить на даче или с внучкой

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица и бывшая избранница Прохора Шаляпина Анна Калашникова высказала предположение о возможных вариантах жилья для народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом пишет издание mk.ru.





Калашникова отметила, что долгое время Долина проживала в своей московской квартире совместно с дочерью Линой и внучкой Сашей. Однако позже семья купила для них отдельную жилплощадь. Анна добавила, что Лариса Александровна всегда открыто говорила о своей тоске по родным.

«Я не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять. Да, я верю в подобные знаки», — прокомментировала Анна.