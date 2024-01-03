Умер актер Черняев, известный по ролям в «Глухаре» и «Склифосовском»

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Скончался 70-летний российский актер Петр Черняев.
Об этом рассказала журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook*.
Петр Черняев выпустился из ВГИКа в 1978 году. Он был задействован в фильмах и сериалах: «Глухарь», «Мент в законе», «Склифосовский», а также «Универ», «Интерны» и «Солдаты».
В качестве сценариста писал для проектов «Понять. Простить». Был сопродюсером фильмов «Санжира», «Сундук предков», а также «Сезон туманов».
Ранее сообщалось. что на 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что колумнист агентства умер на даче в Тверской области. Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.
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«Умер Петр Черняев. Петя... Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, ещё и режиссер, ещё и телеведущий», — сообщила Альперина.
В качестве сценариста писал для проектов «Понять. Простить». Был сопродюсером фильмов «Санжира», «Сундук предков», а также «Сезон туманов».
Ранее сообщалось. что на 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что колумнист агентства умер на даче в Тверской области. Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мария Фирсова