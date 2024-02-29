Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»

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Стало известно о смерти актера театра и кино Павла Маркина. Его не стало 4 февраля, но о печальном событии общественность узнала только сегодня, пишет Росбалт.
Павел Маркин ушёл на 54-м году жизни. Известно, что он был выпускником престижного актерско-режиссерского отделения Театра-школы Ролана Быкова. Играл на сцене столичного театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно развивал свою кинокарьеру. Актёр создал множество запоминающихся образов в более чем 78 кинопроектах.
Мы видели его в таких работах, как «На углу у Патриарших», «Семейные тайны», «Слепой», «Адъютанты любви», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Реальные пацаны», «Молодежка», «СашаТаня» и ряде других.
Чаще всего Павлу Маркину доставались эпизодические роли, но он всегда был органичен и убедителен в каждом из образов. Последними работами, в которых был задействован артист, стали «Арбатские тайны» и «Райский». На момент его смерти эти проекты находились в стадии производства.
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Сергей Калугин