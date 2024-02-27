В Москве умер известный бизнесмен и продюсер Гаврилов после резекции желудка

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В Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике доктора Тимура Хайдарова. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, операцию сделали еще 17 февраля в одной из самых престижных столичных клиник пластической хирургии IQ Plastique доктора Хайдарова. Операция прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.
20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови после резекции желудка.
Родственники продюсера уверены, что инфекцию ему занесли при операции. Теперь они будут судиться и добиваться наказания для звездного доктора. Сам Хайдаров пока историю не комментировал.
Прошлым летом Хайдаров покинул Россию в контексте конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими его в неудовлетворительной пластической операции.
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20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови после резекции желудка.
Прошлым летом Хайдаров покинул Россию в контексте конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими его в неудовлетворительной пластической операции.
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Элина Позднякова