Умер артист из «Страны глухих» и «Каменской»

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Актера Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет, сообщили на сайте Московского ТЮЗа.
«Артист Павел Поймалов скончался», — гласит сообщение, в котором также отмечается, что дата прощания будет объявлена позднее.Павел Поймалов родился в 1966 году в городе Кизляре. Он окончил Горьковское театральное училище и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1992 году он присоединился к труппе Московского ТЮЗа.
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