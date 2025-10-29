29 октября 2025, 18:48

На 73-м году жизни умер актёр сериала «Фабрика грёз» Костас Сморигинас

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался советский и литовский актёр Костас Сморигинас — ему было 72 года. Об этом в своем блоге сообщил сын артиста, названный в честь отца.