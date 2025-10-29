Умер актёр сериала «Фабрика грёз» Костас Сморигинас
Скончался советский и литовский актёр Костас Сморигинас — ему было 72 года. Об этом в своем блоге сообщил сын артиста, названный в честь отца.
Причины смерти актера не разглашаются. Пока не известна информация о месте и времени проведения церемонии прощания.
Костас Сморигинас родился 22 апреля 1953 года в Каунасе (Литовская ССР). Получив образование в Литовской консерватории, он начал свою профессиональную деятельность в театральных коллективах. Артист работал в Вильнюсском драматическом театре и Молодёжном театре Литвы.
За время своей карьеры Сморигинас принял участие в 53 кинопроектах. Среди его наиболее известных работ — роли в сериале «Николай Вавилов», фильме «Исповедь его жены» и других проектах.
Читайте также: