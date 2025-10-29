Стало известно, где пройдет прощание с актером Романом Поповым
Церемония прощания с российским актером Романом Поповым состоится в субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила подруга семьи артиста Наталья.
Гражданская церемония начнётся в 11:00 мск, а в 13:00 состоится отпевание, на которое «семья настоятельно просит допустить только родных и близких».
Напомним, 40-летний артист скончался во вторник, 28 октября. В 2018 году у Попова впервые обнаружили опухоль головного мозга. Тогда ему удалось победить болезнь, но в этом году случился рецидив. Актер известен не только ролью в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки», но и как участник различных юмористических шоу.
