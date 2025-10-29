Стало известно, где пройдет прощание с актером Романом Поповым

29 октября 2025, 15:58

Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Церемония прощания с российским актером Романом Поповым состоится в субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила подруга семьи артиста Наталья.