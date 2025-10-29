«Вся в какой-то сыпи»: Стали известны тревожные детали о здоровье Ольги Бузовой

29 октября 2025, 17:40

Команда Ольги Бузовой сообщила о проблемах со здоровьем певицы

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Девушка из команды певицы Ольги Бузовой рассказала, что у артистки возникли проблемы со здоровьем. Её слова приводит издание «Страсти».





По словам собеседницы, накануне у исполнительницы хита «Мало половин» проявилась сильная сыпь по всему телу, причина которой неизвестна.

«Вчера ребята бегали и искали в местных аптеках средства от молочницы и антигистаминные. Оля была вся в какой-то сыпи, жаловалась на сильный зуд», — рассказала девушка.

