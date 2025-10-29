«Вся в какой-то сыпи»: Стали известны тревожные детали о здоровье Ольги Бузовой
Команда Ольги Бузовой сообщила о проблемах со здоровьем певицы
Девушка из команды певицы Ольги Бузовой рассказала, что у артистки возникли проблемы со здоровьем. Её слова приводит издание «Страсти».
По словам собеседницы, накануне у исполнительницы хита «Мало половин» проявилась сильная сыпь по всему телу, причина которой неизвестна.
«Вчера ребята бегали и искали в местных аптеках средства от молочницы и антигистаминные. Оля была вся в какой-то сыпи, жаловалась на сильный зуд», — рассказала девушка.Источник отметила, что сейчас Ольга очень много плачет. Такое эмоциональное состояние связано со взломом её аккаунтов в социальных сетях. Собеседница добавила, что постоянные слёзы начинают раздражать, поскольку из-за этого страдает работа.
Ранее телеведущая Ольга Бузова заявила о готовности выйти замуж.