«Не моя подруга»: Михаил Шуфутинский впервые вышел в свет с молодой женой
Михаил Шуфутинский подтвердил журналистам издания kp.ru, что женился на танцовщице Светлане Уразовой.
Артист представил супругу на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
«Это не моя подруга, это моя жена!» — заявил он.Пара выбрала обручальные кольца из трёх видов золота от бренда Cartier. Украшения из свадебной коллекции стоят около 2 миллионов рублей. Кольца выбирала Светлана Уразова. Шуфутинский заказал для жены у знакомого ювелира кольцо в виде подковы из белого золота с бриллиантами.
«Почему подкова? Так видит Михаил Захарович, это его подарок», — рассказала Светлана.Сам артист рассказывал, что чувства к Уразовой у него возникли давно, но до кончины первой жены Маргариты в 2015 году он их не проявлял.
