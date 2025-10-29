Достижения.рф

«Не моя подруга»: Михаил Шуфутинский впервые вышел в свет с молодой женой

Михаил Шуфутинский подтвердил брак с танцовщицей Светланой Уразовой
Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Михаил Шуфутинский подтвердил журналистам издания kp.ru, что женился на танцовщице Светлане Уразовой.



Артист представил супругу на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Это не моя подруга, это моя жена!» — заявил он.
Пара выбрала обручальные кольца из трёх видов золота от бренда Cartier. Украшения из свадебной коллекции стоят около 2 миллионов рублей. Кольца выбирала Светлана Уразова. Шуфутинский заказал для жены у знакомого ювелира кольцо в виде подковы из белого золота с бриллиантами.
«Почему подкова? Так видит Михаил Захарович, это его подарок», — рассказала Светлана.
Сам артист рассказывал, что чувства к Уразовой у него возникли давно, но до кончины первой жены Маргариты в 2015 году он их не проявлял.

Ранее Михаила Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0