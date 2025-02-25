В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

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В Альбукерке в хосписе ушел из жизни актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор, сообщило издание THR.
13 февраля скончался актер из сериала «Во все тяжкие». Ему было 83 года. Последние дни жизни он провел в американском хосписе.
Джон Лоулор дебютировал в кино в 1970-х годах. Он снимался в таких проектах, как «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса».
Крайний раз актер появлялся на экранах в 2017 году в сериале «Забытые Богом».
Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.
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Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
Джон Лоулор дебютировал в кино в 1970-х годах. Он снимался в таких проектах, как «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса».
Крайний раз актер появлялся на экранах в 2017 году в сериале «Забытые Богом».
Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.
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Ольга Енгалычева