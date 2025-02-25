В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли поэта вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате. По данным портала kinobusiness.com, картина собрала 250,8 млн рублей в РФ и СНГ (за период с 20 по 23 февраля).