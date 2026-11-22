22 ноября 2026, 14:21

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский писатель и сценарист Альберт Иванов, автор знаменитых сказок о Хоме и Суслике, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС проинформировали в окружении литератора.