Умер автор сказок о Хоме и Суслике Альберт Иванов
Российский писатель и сценарист Альберт Иванов, автор знаменитых сказок о Хоме и Суслике, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС проинформировали в окружении литератора.
Уточняется, что Иванов скончался из-за проблем с сердцем. Прощание с культурным деятелем пройдёт в среду, 25 ноября, в Храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве в Москве.
Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в посёлке Ожерелье Московской области. В 1960 году он окончил Воронежский государственный университет, а в 1967 году — ВГИК. С 1966 года был членом Союза писателей СССР и работал редактором на «Мосфильме». Среди его сценариев — мультфильмы «Весёлая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и другие.
Наибольшую известность Иванов получил как автор книг «Новые приключения Хомы и Суслика», а также сборников «Настойчивая погода», «Февраль — дорожки кривые», «Новые причуды водолаза Ураганова» и других. Общий тираж его произведений достиг более 15 миллионов экземпляров.
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