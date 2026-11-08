Умер актер из фильма «Московская любовь» Леонид Удалов
РИА Новости: Актер Леонид Удалов умер в 66 лет
Артист Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов скончался на 66-м году жизни. Об этом ранее сообщили РИА Новости в его окружении.
Леонид Удалов родился 20 августа 1961 года. Он окончил Театральное училище имени Щепкина (мастерская Юрия Соломина). С 2002 года работал в Государственном театре киноактера, а с 2019 года служил в Московском областном театре драмы и комедии. Прощание с актером пройдет 11 ноября в Москве.
«Проститься с ним можно будет в 12:00, церемония пройдет по адресу: улица Россолимо, 12, строение 1», — говорится в материале РИА Новости.Среди заметных театральных работ Удалова — роли в спектаклях «Корсиканка», «Бродвей, Бродвей», «Щелкунчик и Мышиный король», «Святой мальчик» и других. В кино актер снялся в фильмах «Московская любовь» (1991), «Бесы» (1992) и сериале «Жизнь, которой не было» (2008).