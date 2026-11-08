Умер актер из фильма «Московская любовь» Леонид Удалов

08 ноября 2026, 18:19

РИА Новости: Актер Леонид Удалов умер в 66 лет

Леонид Удалов (Фото: кадр из фильма «Московская любовь» (1991)

Артист Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов скончался на 66-м году жизни. Об этом ранее сообщили РИА Новости в его окружении.





Леонид Удалов родился 20 августа 1961 года. Он окончил Театральное училище имени Щепкина (мастерская Юрия Соломина). С 2002 года работал в Государственном театре киноактера, а с 2019 года служил в Московском областном театре драмы и комедии. Прощание с актером пройдет 11 ноября в Москве.





«Проститься с ним можно будет в 12:00, церемония пройдет по адресу: улица Россолимо, 12, строение 1», — говорится в материале РИА Новости.