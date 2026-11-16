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Умерла мать основателя группы «Ласковый май»

Мать композитора Сергея Кузнецова умерла от проблем с сердцем в 95 лет
Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Валентина Кузнецова, мать основателя группы «Ласковый май» композитора Сергея Кузнецова, скончалась в понедельник в возрасте 95 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.



Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. Помимо «Ласкового мая», Кузнецов основал группы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.

«К сожалению, сердце Валентины Алексеевны не выдержало», — цитирует источник РИА Новости.
Ранее скончался актер из фильма «Московская любовь» Леонид Удалов. Прощание проходило 11 ноября в Москве.
Никита Кротов

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