Умерла мать основателя группы «Ласковый май»

16 ноября 2026, 22:43

Мать композитора Сергея Кузнецова умерла от проблем с сердцем в 95 лет

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Валентина Кузнецова, мать основателя группы «Ласковый май» композитора Сергея Кузнецова, скончалась в понедельник в возрасте 95 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.





Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. Помимо «Ласкового мая», Кузнецов основал группы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.





«К сожалению, сердце Валентины Алексеевны не выдержало», — цитирует источник РИА Новости.