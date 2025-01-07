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Турецкий канал выгнал ​депутата Украины из эфира ​из-за футболки с Путиным

Депутата Рады Гончаренко* сняли с эфира TRT World за футболку с Путиным
Фото: iStock/ Silent_GOS

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что ему запретили выступать в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина.
По словам депутата, руководство канала неоднократно просило его сменить одежду, но он отказался и не вышел в эфир.

«Результат? Включение (в эфир) отменили», — возмутился Гончаренко* в своем Telegram-канале.


Гончаренко* ранее неоднократно попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. В мае 2023 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к 10 годам колонии за оправдание терроризма, возбуждение ненависти и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе. Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.

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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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«Еще жизнеспособны»: офицер США раскрыл смысл контратаки ВСУ в Курской области
Дэвис: контратакуя в Курской области, ВСУ хотят шумихи в СМИ
06 января 2025, 22:55

Фото: istockphoto/undefined undefined

Контратакуя на курском направлении, боевики ВСУ хотят шумихи в СМИ, считает американский отставной офицер Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны», — прокомментировал аналитик.
Бывший военный резюмировал, маловероятно, что данный шаг со стороны ВСУ приведет к хоть какому-то существенному продвижению.

Накануне, 5 января, ВСУ предприняли провальную попытку контрнаступления в Курской области с использованием двух танков, а также 12 боевых бронированных машин и прочей техники.

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#всу
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Основатель «Азова»* высказался за перемирие с РФ на любых условиях
Основатель «Азова»* Билецкий** поддержал перемирие с РФ на любых условиях
06 января 2025, 22:23

Фото: istockphoto/IherPhoto

Киеву было бы неплохо заключить перемирие с Россией, поскольку в этом нет ничего страшного, пишет «Лента.ру», цитируя основателя запрещенного в России «Азова»* Андрея Билецкого**, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, если мы не впадем в анархию», — цитируют журналисты командира штурмовиков ВСУ.
Он считает, что перемирие необходимо, если оно поможет в модернизации Украины. Боевик резюмировал, если конфликт завершится, то сохранится риск конфликтов внутри республики.

Перед этим стало известно, кто готов выступить посредником в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса.

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*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
#украина
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#конфликт
#переговоры
#новости
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Турция готова выступить посредником в переговорах по Украине
В МИД Турции готовы принять переговоры по конфликту на Украине
06 января 2025, 21:32

Фото: istockphoto/naumoid

Турецкая сторона готова принять переговоры по украинскому конфликту, заявили в МИД Турции. Об этом пишет РИА Новости.
«Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны.
В турецком МИДе также отметили необходимость открытия пространства для дипломатического диалога, ведь конфликт продолжается уже четвертый год. Кроме того, дипломаты упомянули переговоры в Анталье и Стамбуле.

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#россия
#украина
#турция
#война
#сво
#переговоры
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В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ
Берлетик: контратака под Курском подтвердила низкий моральный дух боевиков ВСУ
06 января 2025, 21:30

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Контратака со стороны ВСУ на курском направлении — «симптом низкого морального духа», заявил в соцсетях экс-морпех США Брайан Берлетик.
«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована», — сказано в публикации.
В минувшее воскресенье, 5 января, в МО РФ доложили о попытке ВСУ остановить наступление ВС РФ в Курской области. Противник использовал два танка, 12 боевых бронированных машин и прочую технику.

Перед этим «Радио 1» опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64 под Курском.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#курская область
#новости
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Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам
Алаудинов: боевики провальной контратаки ВСУ призвали стрелять в работников ТЦК
06 января 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики провального контрнаступления ВСУ на курском направлении обратились к соотечественникам, призвав «стрелять в ТЦКашников». Видеокадры опубликовал у себя в Telegram-канале командующий спецназом «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Стреляйте в ТЦКашников», — посоветовали пленные боевики ВСУ.

«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — гласит подпись Алаудинова к видео.
Перед этим Алаудинов рассказывал о том, как боевики ВСУ хотят повлиять на процесс возможных переговоров. Офицер подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты все чаще высказывают предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году.

В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда РФ выполнит все необходимые задачи и достигнет своих целей.

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#россия
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#курская область
#конфликт
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#новости
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«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам
МИД РФ призвал мир отреагировать на украинские атаки по ядерным объектам
06 января 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала мир, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), отреагировать на атаки со стороны Украины на Энергодар и Запорожскую АЭС. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.
«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства», — сказала Захарова.
Она выразила надежду, что у западных хозяев Владимира Зеленского хватит духу «призвать его к порядку», как минимум исходя из чувства самосохранения.

Перед этим стало известно, куда вызвали представителя российского посольства.

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«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине
Пленный Золотухин: Украина скоро исчезнет с лица Земли из-за беспредела ТЦК
06 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина с ее населением исчезнут с лица Земли, благодаря беспределу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата — прим. ред.). Об этом заявил пленный боевик ВСУ Александр Золотухин в своем новогоднем обращении, которое опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — сказал Золотухин.
Пленник подчеркнул, что он, как и многие его соотечественники, был отправлен в зону боевых действий «в один конец».

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз рассказал о действиях Владимира Зеленского, которые могут привести к еще большему количеству жертв среди украинцев.

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#война
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«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
Журналист Чей Боуз: Зеленский бросил еще больше людей на уничтожение
06 января 2025, 19:34

Фото:istockphoto/Iryna Imago

Попытки боевиков ВСУ контратаковать на курском направлении станут причиной еще больших жертв среди них. Такое мнение в соцсетях выразил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — сказано в публикации Боуза.
Он добавил, что решения главы киевского режима только за одни сутки привели к сотням погибших украинцев.

Перед этим сообщалось, с каким призывом по Украине обратились к США во Франции.

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#мир
#россия
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Макрон призвал США убедить РФ сесть за стол переговоров по конфликту на Украине
06 января 2025, 17:37

Фото: istockphoto/sb2010

Вашингтон должен помочь «убедить Россию» сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать украинский конфликт, заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась в соцсетях Елисейского дворца.
«Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — произнес Макрон.

Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». Российская сторона считает, что Киев может использовать его, чтобы накопить силы и ударить вновь.

Западные союзники Украины ведут риторику «заморозки» конфликта.

Перед этим стало известно, как в России ответили Владимиру Зеленскому на слова о презрении к россиянам.

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