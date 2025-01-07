Турецкий канал выгнал ​депутата Украины из эфира ​из-за футболки с Путиным

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что ему запретили выступать в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина.
По словам депутата, руководство канала неоднократно просило его сменить одежду, но он отказался и не вышел в эфир.
Гончаренко* ранее неоднократно попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. В мае 2023 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к 10 годам колонии за оправдание терроризма, возбуждение ненависти и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.
Ранее сообщалось, что Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе. Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.
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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
«Результат? Включение (в эфир) отменили», — возмутился Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Гончаренко* ранее неоднократно попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. В мае 2023 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к 10 годам колонии за оправдание терроризма, возбуждение ненависти и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.
Ранее сообщалось, что Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе. Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.
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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
Мария Моисеева