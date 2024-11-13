Умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва

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Британский актёр Тимоти Уэст умер в 90 лет, информирует The Guardian, ссылаясь на заявление детей артиста.
«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и за её пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно ушел вчера вечером во сне... Мы будем ужасно скучать по нему», — передают Джульет, Сэмюэл и Джозеф Уэсты.
У Тимоти Уэста осталась 61-летняя супруга Прунелла Скейлс, которая тоже является актрисой, трое детей, семеро внуков и четверо правнуков.
Карьера Тимоти Уэста началась в театре. Он играл в постановках: «Строитель Сольнес», «Дядя Ваня», «Макбет» и «Смерть коммивояжера». Славу ему принесли телевизионные роли, в особенности образы исторических личностей — Уинстона Черчилля, Иосифа Сталина и Михаила Горбачева. Ещё Уэст принимал участие в экранизациях романов Чарльза Диккенса.
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