Умер Георгий Асатиани, игравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»: биография, карьера, причины смерти

Георгий Асатиани (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)
На 82-м году жизни скончался Георгий Асатиани, советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР. Чем известен артист и что стало причиной его кончины расскажет редакция «Радио 1».
Георгий Асатиани: биография
Георгий Асатиани родился в 1942 году в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора он принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского. В 1968 году Асатиани окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова. С 1978 года он работал в Алтайском ТЮЗе, где сыграл более 200 ролей. Также он выступал в филармонии с чтецкими программами. Его отцом был народный артист СССР, режиссер-документалист Георгий Ираклиевич Асатиани (1914-1977).
Карьера
Асатиани, в частности, работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Молодежном театре Алтая. Среди его значимых ролей можно выделить Корчагина в спектакле «Драматическая песня», основанном на романе Николая Островского «Как закалялась сталь», Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по произведению Александра Фадеева, Капулетти в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира, а также Кочкарева в комедии «Женитьба» Николая Гоголя и многие другие.
В 1973 году актер был удостоен премии Ленинского комсомола Алтайского края.
В 1968 году Асатиани, вместе с группой из 22 выпускников под руководством режиссера Владимира Чернина, переехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуаре было более ста ролей. В 1974 году он был награжден премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Причины смерти
Причина смерти Асатиани в настоящее время не уточняется, известно лишь, что он ушел из жизни 11 ноября 2024 года. По некоторым данным, артист страдал сердечной недостаточностью.
«Коллектив Молодежного театра Алтая выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним пройдет 14 ноября с 13:00 до 15:00 в Алтайском похоронном доме», — сообщили в театре.
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