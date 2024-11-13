В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman

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Церемония прощания с руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы», пресс-секретарем певца Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемонию прощания посетили близкие, друзья и коллеги покойного, в том числе певец Ярослав Дронов (Shaman), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко и другие. Уточняется, что прощание с Коробковым-Землянским проходит в закрытом формате.
Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Тело мужчины обнаружила его жена. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка. Согласно информации следствия, результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.
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