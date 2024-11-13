Умер шеф-повар и ведущий НТВ Алексей Зимин: биография, карьера, причины смерти

Алексей Зимин (Фото: соцсети А. Зимина)
Известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин внезапно скончался на 53-м году жизни. Что известно о шоумене расскажет редакция «Радио 1».
Алексей Зимин: биография, карьера
Алексей Зимин родился в 1971 году в Дубне. С юных лет Алексей проявлял увлечение как кулинарией, так и журналистикой. Он начал готовить в возрасте пяти лет и уже тогда занимал пост главного редактора школьной газеты. После завершения школьного обучения он поступил на факультет журналистики, что позволило ему объединить свои две страсти — любовь к кулинарии и писательству.
В 2003 году Зимин занял должность заместителя главного редактора журнала «Афиша», где он курировал гастрономические проекты. В 2006 году он основал приложение «Афиша-Еда», которое быстро стало популярным среди ценителей кулинарии. Под его руководством это издание превратилось в одно из лучших кулинарных журналов в России.
Кроме того, Алексей был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ и организатором гастрономического фестиваля «Праздник Еды». Он открыл кафе и кулинарную школу Ragout, а также заведения при «Гоголь-центре», бар Craft и ресторан «Дом 12».
В 2015 году Зимин переехал в Лондон, где основал ресторан русской кухни и запустил одноименный журнал Zima. Он также вел серию программ о британской кухне. Летом 2023 года Алексей представил свою новую книгу «Англомания». Ранее он выпустил несколько других книг, включая «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».
Причины смерти
О смерти Зимина сообщил гастрожурналист Роман Лошманов. О причинах смерти 52-летнего шеф-повара в настоящее время ничего не известно. С 2015 года Алексей Зимин проживал в Лондоне, где занимался ресторанным бизнесом и развивал медиапроект Zima.
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