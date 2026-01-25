Умер экс-участник группы «Любэ» Юрий Рыманов
Бывший гитарист группы «Любэ», композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом в соцсетях сообщил коллектив ВИА «Лейся, песня».
Музыканты ансамбля подчеркнули, что Рыманов создал в коллективе особую творческую обстановку, а его мастерство стало эталоном, к которому всегда стремились коллеги. Причина смерти музыканта не уточняется.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово, который тогда относился к Горьковской области, а сейчас входит в Нижегородскую область. Свою музыкальную карьеру он начал в 21 год.
В 1977 году Рыманов участвовал в выступлениях вместе с Владимиром Высоцким, будучи членом ВИА «Шестеро молодых». В группе «Любэ» он работал с 1998 по 2008 год.
