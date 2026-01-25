Дочь Олейникова рассказала о последних минутах жизни режиссера

25 января 2026, 13:36

Дочь режиссера Олейникова: Он вышел на улицу, закурил и умер

Александр Олейников (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Дочь режиссера Александра Олейникова Дарья рассказала о последних минутах жизни отца. Она раскрыла подробности случившегося в своем блоге.





По ее словам, жизнь Олейникова была насыщенной, гармоничной и подлинной.





«И ушел так же — по‑своему, внезапно и сильно. Вышел на улицу, закурил сигарету и умер», — написала Дарья.