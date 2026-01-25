Достижения.рф

Дочь Олейникова рассказала о последних минутах жизни режиссера

Александр Олейников (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Дочь режиссера Александра Олейникова Дарья рассказала о последних минутах жизни отца. Она раскрыла подробности случившегося в своем блоге.



По ее словам, жизнь Олейникова была насыщенной, гармоничной и подлинной.

«И ушел так же — по‑своему, внезапно и сильно. Вышел на улицу, закурил сигарету и умер», — написала Дарья.

Дочь Олейникова выразила восхищение своим отцом, подчеркнув его яркий интеллект и чувство юмора, а также насыщенность его жизни удивительными событиями и встречами.

Александр Олейников ушел из жизни в возрасте 61 года. Он снял семь фильмов и мини-сериалов, среди которых «Призрак Арбата» и «Детектив на миллион». Также он написал сценарии для фильмов «Любовь-морковь».
Екатерина Коршунова

