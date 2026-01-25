Отказ Примадонне, суды за квартиру и «особенная» дочь: через какие испытания прошёл автор хита «Новогодние игрушки» Аркадий Хоралов?
Композитору и певцу Аркадию Хоралову, чей хит «Новогодние игрушки» уже несколько десятилетий звучит на каждом праздничном застолье, 26 января исполняется 75 лет. Заслуженный артист России, автор песен для Любови Успенской, Алсу, Александра Ломинского, Иосифа Кобзона и других звезд прошёл путь от солиста культовых ВИА 1970-х до самостоятельной звезды. Его карьера была полна не только творческих триумфов, но и личных драм, смелых решений и громких скандалов, едва не оставивших его без крыши над головой. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь Аркадия Хоралова на большую сценуСвой жизненный путь Аркадий Хоралов начал далеко от столичных подмостков. Он родился 26 января 1951 года в Мелитополе. В детстве его влекло не пение, а море: будущий певец грезил карьерой капитана, рисовал корабли и собирал их модели. Музыка вошла в его жизнь благодаря семье: мать прекрасно пела, а отец, несмотря на контузию, полученную на войне, виртуозно играл на скрипке. Хотя поначалу занятия в музыкальной школе не вызывали энтузиазма, талант брал своё. Уже в восьмом классе Аркадий организовал школьный ансамбль.
Поворотной точкой стал выбор вуза. Окончив школу с золотой медалью, он поступил в Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства. Причина была не в любви к технике, а в существовавшем при институте знаменитом студенческом эстрадном оркестре под руководством Александра Чигрина. Здесь, в группе «Грифы», и началась его карьера. Талантливого юношу быстро заметили: в 1972 году Хоралов был приглашён в профессиональный коллектив «Поют гитары».
После этого последовал стремительный взлёт: он работал с Софией Ротару в коллективе «Червона рута», был солистом в Государственном джаз-оркестре Армении под руководством Константина Орбеляна и выступал с легендарными «Самоцветами». Всесоюзную известность Хоралов получил в составе ансамбля «Красные маки». Именно тогда он познакомился с поэтом Андреем Дементьевым, что положило начало их многолетнему творческому сотрудничеству. Благодаря их работе свет увидели хиты «Новогодние игрушки» и «Давай попробуем вернуть», лирические баллады «Без тебя» и «Давай помолчим», песни «Прости, солдат», «Бессмертный полк» и «Семейный праздник».
Личная жизнь между гастролямиНа сцене Хоралов покорял тысячи сердец, но в личной жизни искал своё единственное. Он всегда подчёркивал, что даже на пике славы оставался верен своей избраннице и не позволял себе мимолётных романов. Однако путь к семейному счастью оказался долгим. Впервые он женился в 18 лет на девушке по имени Алла, встреченной на берегу Азовского моря. В 1972 году у пары родилась дочь Ирина. Но брак распался из-за конфликтов жены с родителями Аркадия. Дочь сегодня живёт в Канаде, и общение с отцом почти сошло на нет.
Второй брак с Людмилой, знакомство с которой произошло в поезде, подарил Хоралову в 1989 году дочь Анну. Эта история омрачена личной трагедией. В 2025 году в программе «Привет, Андрей!» Аркадий Дмитриевич впервые откровенно рассказал, что девочка родилась раньше срока и нуждается в особой заботе. Он связал её состояние с тем, что во время беременности они с женой находились недалеко от Чернобыля.
«Она растёт потихонечку, мама занимается ей очень хорошо, с большой любовью. Она растёт, у неё всё нормально. Анечка мой самый любимый человек после мамы», — с болью и любовью говорил певец.
Несмотря на развод с матерью девочки, Хоралов продолжает помогать дочери.
Третий брак с Оксаной, которая также была его продюсером, продлился 16 лет, но и он завершился разводом. Успокоение и, кажется, настоящую любовь Аркадий Хоралов обрёл только в четвёртом союзе. Со Светланой он был знаком более десяти лет, но сблизились они уже после его развода. В 2011 году пара не только официально оформила отношения, но и обвенчалась в соборе родного Мелитополя.
Громкие скандалы с ХораловымЗа внешним лоском и романтическими балладами скрывалась жизнь, полная сложных решений и суровых испытаний. В разгар популярности в «Красных маках» на талантливого солиста и композитора Аркадия Хоралова обратила внимание сама Алла Пугачёва. Она пригласила его вместе со всем коллективом в свой новый проект. Многие восприняли это как билет в вечную славу, но Хоралов сделал неожиданный выбор — он отказался.
«Мне пора расти и начинать строить собственную сольную карьеру», — объяснял он позже.
Это было смелое, почти дерзкое решение, но оно открыло ему дорогу к сольным альбомам и миллионным тиражам.
Гораздо более болезненным стал другой скандал, разразившийся не так давно и едва не оставивший артиста на улице. Более шести лет он вёл изматывающую судебную тяжбу за свою московскую квартиру. История началась двадцать лет назад, когда Хоралов договорился о покупке жилья у знакомого банкира Владимира Романова. Певец полностью выплатил стоимость, получил расписки, но переоформить документы не успел — банкир был осуждён.
«А я тоже лошок! Какие торги?! Ведь деньги все были отданы! Потом выяснилось, что полностью выплаченную квартиру он умудрился два раза подряд закладывать в банк. Причем за сумму, которая дороже стоимости квартиры. Владимир же был хозяином банка, а он там вершил чудеса, какие вздумается», — сокрушается Хоралов.
Супруга же предпринимателя, воспользовавшись ситуацией, незаконно оформила квартиру на себя и несколько раз её заложила. Кредиторы потребовали выселить Хоралова.
«Композитор вскоре рискует быть выселенным из квартиры», — с тревогой сообщала в 2023 году изданию 7days.ru его подруга Лолита Милявская.
Этот многолетний стресс не прошёл бесследно для здоровья артиста.
Жизнь артиста сегодняНесмотря на возраст и перенесенные испытания, Аркадий Хоралов не сдается. Нервный срыв на почве судебных разбирательств и проблемы с кожей в 2023 году серьезно подкосили его. Но артист продолжает работать. Он остается востребованным участником телепрограмм, особенно шоу «Привет, Андрей!», где с удовольствием вспоминает золотую эпоху советской эстрады.
Его творчество также не стоит на месте. В 2020 году вышел альбом «Территория любви», а следом — «Милая добрая мама». Он по-прежнему пишет песни, в которых, по его собственному признанию, главный источник вдохновения — любовь. Отдельной гордостью для него является то, что незадолго до кончины его песни гражданской тематики записал сам Иосиф Кобзон.