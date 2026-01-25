25 января 2026, 16:42

Аркадий Хоралов (Фото: Instagram* @horalovarkadij)

Композитору и певцу Аркадию Хоралову, чей хит «Новогодние игрушки» уже несколько десятилетий звучит на каждом праздничном застолье, 26 января исполняется 75 лет. Заслуженный артист России, автор песен для Любови Успенской, Алсу, Александра Ломинского, Иосифа Кобзона и других звезд прошёл путь от солиста культовых ВИА 1970-х до самостоятельной звезды. Его карьера была полна не только творческих триумфов, но и личных драм, смелых решений и громких скандалов, едва не оставивших его без крыши над головой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Путь Аркадия Хоралова на большую сцену Личная жизнь между гастролями Громкие скандалы с Хораловым Жизнь артиста сегодня



Путь Аркадия Хоралова на большую сцену

Личная жизнь между гастролями

Аркадий и Светлана Хораловы (Фото: Instagram* @horalovarkadij)

«Она растёт потихонечку, мама занимается ей очень хорошо, с большой любовью. Она растёт, у неё всё нормально. Анечка мой самый любимый человек после мамы», — с болью и любовью говорил певец.

Громкие скандалы с Хораловым

Аркадий Хоралов (Фото:скриншот т/п «Ты не поверишь!»)

«Мне пора расти и начинать строить собственную сольную карьеру», — объяснял он позже.

«А я тоже лошок! Какие торги?! Ведь деньги все были отданы! Потом выяснилось, что полностью выплаченную квартиру он умудрился два раза подряд закладывать в банк. Причем за сумму, которая дороже стоимости квартиры. Владимир же был хозяином банка, а он там вершил чудеса, какие вздумается», — сокрушается Хоралов.

«Композитор вскоре рискует быть выселенным из квартиры», — с тревогой сообщала в 2023 году изданию 7days.ru его подруга Лолита Милявская.

Жизнь артиста сегодня