«Долг вместо дома»: Ученика Стаса Михайлова обманули на 40 миллионов рублей

25 января 2026, 16:32

Певец Максим Олейников заявил о потере 40 млн рублей при строительстве домов

Максим Олейников (Фото: Instagram* @maksim_oleinikov)

Певец Максим Олейников, который является учеником Стаса Михайлова, рассказал изданию «Абзац» о крупной финансовой потере. По словам артиста, его обманули на 40 миллионов рублей.





Максим пояснил, что доверил эти деньги прорабу, который строил для него два дома. Строитель оформил оба здания на себя и своего сына.

«Потом всё продал и сказал, что мне ничего не должен, якобы он всё построил на свои деньги. У меня было 40 миллионов рублей, и их не стало. Эти деньги я занял под проценты, сейчас я не могу отдать долг», — рассказал артист.