«Долг вместо дома»: Ученика Стаса Михайлова обманули на 40 миллионов рублей
Певец Максим Олейников заявил о потере 40 млн рублей при строительстве домов
Певец Максим Олейников, который является учеником Стаса Михайлова, рассказал изданию «Абзац» о крупной финансовой потере. По словам артиста, его обманули на 40 миллионов рублей.
Максим пояснил, что доверил эти деньги прорабу, который строил для него два дома. Строитель оформил оба здания на себя и своего сына.
«Потом всё продал и сказал, что мне ничего не должен, якобы он всё построил на свои деньги. У меня было 40 миллионов рублей, и их не стало. Эти деньги я занял под проценты, сейчас я не могу отдать долг», — рассказал артист.После обмана певец подал заявление в полицию о мошенничестве в особо крупном размере. Артист добавил, что после этого начал получать угрозы. При этом Олейников утверждает, что у него есть аудио- и видеодоказательства переговоров с прорабом и его сыном. На суде сын строителя заявил, что видит Максима впервые, хотя оба снимались в одном клипе.