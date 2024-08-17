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В возрасте 44 лет умер журналист Евгений Ксензенко, он скончался от рака, с которым боролся на протяжении многих лет. Об этом написала его супруга в социальных сетях.
«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала жена покойного.По словам супруги, Ксензенко умер накануне, 16 августа, в кругу семьи и близких, не дожив до 45-летнего юбилея всего 12 дней.
Евгений Ксензенко окончил факультет журналистики МГУ в 1999 году, а работать по профессии начал еще во время учебы. С 2001 года он попал на НТВ, став парламентским корреспондентом телеканала и автором фильмов из цикла «Профессия — репортер».
Сообщается, что позже Ксензенко перебрался в Лондон, откуда не раз выходил в эфир и сделал множество репортажей для РЕН-ТВ.
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