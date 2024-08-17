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В возрасте 44 лет умер журналист Евгений Ксензенко

17 августа 2024, 14:09
Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 44 лет умер журналист Евгений Ксензенко, он скончался от рака, с которым боролся на протяжении многих лет. Об этом написала его супруга в социальных сетях.
«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала жена покойного.
По словам супруги, Ксензенко умер накануне, 16 августа, в кругу семьи и близких, не дожив до 45-летнего юбилея всего 12 дней.



Евгений Ксензенко окончил факультет журналистики МГУ в 1999 году, а работать по профессии начал еще во время учебы. С 2001 года он попал на НТВ, став парламентским корреспондентом телеканала и автором фильмов из цикла «Профессия — репортер».

Сообщается, что позже Ксензенко перебрался в Лондон, откуда не раз выходил в эфир и сделал множество репортажей для РЕН-ТВ.

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На станции метро «Арбатская» отрегулировали аварийно сработавший гермозатвор
17 августа 2024, 12:55

Фото: iStock/spacedrone808

В переходе между станциями столичного метро «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина» отрегулировали гермодверь, которая ранее сработала по неизвестным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Ранее сообщалось, что дверь взрывозащиты сработала в переходе столичной подземки. Люди оказались по обе стороны поднявшейся от пола плиты. На фоне произошедшего аварийно отключился свет и остановились эскалаторы. Оказавшимся там пассажирам пришлось возвращаться на станцию пешком по неработающим ступеням.

В настоящее время все проблемы устранены, пересадка со станции «Арбатская» осуществляется в штатном режиме.

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#станция
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ИИ будет искать потерянных кошек и собак в Подмосковье
В Московской области запустят нейросеть для поиска потерявшихся кошек и собак
17 августа 2024, 11:38

Фото: istock / Solovyova

Искусственный интеллект поможет найти потерявшихся домашних животных по фотографиям.
Российская компания NtechLab, технологический партнёр Ростеха, в тестовом режиме запускает сервис, которой поможет найти потерявшихся питомцев в Подмосковье. В основу системы лягут алгоритмы распознавания лиц.

Так, при пропаже любимца его хозяин сможет загрузить фотографию животного и заполнить анкету, указав кличку, район проживания и дату пропажи. Если нейросеть выявит похожего по описанию питомца, владелец получит уведомление в Телеграм-бот с указанием соответствующих координат.

Помимо этого, будет создаваться база потерянных и найденных животных.

Ранее врач раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#животные
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Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
17 августа 2024, 08:55

Фото: istockphoto/lamyai

В ряде регионов России на предстоящих выходных установится аномально жаркая погода. Например, в Туве столбик термометра может подниматься до 38 градусов.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Жарко будет также в Иркутской области — там температурный режим будет колебаться от 28 до 32 градусов тепла, добавил он. По словам синоптика, такая температура воздуха на 6-11 градусов выше нормативных показателей этого времени года.

Также жаркая погода в выходные дни ожидается на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Воздух прогреется до плюс 25-29 градусов, что на 6-9 градусов выше нормы.

С понедельника по среду жаркая погода ожидается в центральных областях России. В Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях температура будет на 6-8 градусов выше нормы и составит от 30 до 36 градусов. По словам Вильфанда, жара и дефицит осадков привели к засухе в регионах Северного Кавказа.

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#дефицит
#рф
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Американский сатирик призвал Россию к денацификации Украины и изгнанию оттуда НАТО
17 августа 2024, 04:51

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Знаменитый американский радиоведущий, политический сатирик и активист Ренди Кредико выступил в социальной сети X с заявлением, в котором призвал Россию продолжить очистку Украины от нацистов и изгнать НАТО из страны НАТО.
«Россия не должна вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать оставшееся государство Украина и выгнать НАТО», – заявил он,

Ранее, в апреле прошлого года, Кредико впервые посетил Донецкую народную республику (ДНР). Во время этого визита он заявил, что украинские войска атакуют гражданские объекты в регионе, чтобы запугать население.

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#украина
#россия
#днр
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Авдотья Малиновка 17 августа: что надо делать, чтобы сохранить семью и привлечь достаток
17 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

17 августа верующие вспоминают о святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). В народе — Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.
О том, какие есть традиции и приметы на 17 августа, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Авдотья Малиновка — история праздника


Авдотья была знатной римлянкой, которая жила в IV веке. Ее в числе девяти тысяч христиан взяли в плен воины персидского царя Сапора. В плену Авдотья стала проповедовать среди персидских женщин, множество из которых приняли христианскую веру. За эти проповеди Авдотью подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили.

Что можно делать 17 августа 2024


В день Авдотьи Малиновки было принято собирать последние огурцы и убирать ботву. Согласно преданиям, если этого не сделать, то в скором времени можно обеднеть и начать голодать. До дня Авдотьи Малиновки также необходимо убрано сено.

Наши предки в этот день ранним утром давали своим детям корзины и отправляли в лес за малиной. Считалось, что ягоды к 17 августа пропитывались силой и энергией солнца и становились максимально полезными. Помимо ягоды также надо успеть собрать и листья малины пока они не начали желтеть. Зимой сушеный лист заваривают в чай, а отвары из веточек и листьев малины считаются в разы полезней самих плодов.

Фото: iStock/margouillatphotos

В Авдотью Малиновку принято ходить в гости и угощать близких вареньем. Считается, что так можно правильно проводить лето и сохранить благополучие.

Что нельзя делать 17 августа 2024


По народным приметам, нельзя брать деньги взаймы 17 августа, поскольку потом будет тяжело отдать. Решение финансовых вопросов также лучше отложить на другой день, как и торговлю.

Не стоит перечить пожилым людям, ругаться с ними в день Авдотьи Малиновки. Не желательно надевать одежду в черных тонах в этот день. Народные приметы гласят, что из-за этого в жизни может наступить чёрная полоса.

Девушкам, еще не встретившим свою половинку, не стоит ходить на свидание 17 августа. Лучше остаться дома и заняться делами, тогда в будущем удастся встретить достойного человека.

Фото: iStock/dikushin

Также в день Авдотьи Малиновки нельзя долго спать и бездельничать, чтобы потом в зиму не остаться без запасов и не голодать. Иначе на ленивого человека могут свалиться неудачи и сократятся доходы.

Приметы о погоде на 17 августа


Если день Авдотьи Малиновки выдался тёплым и солнечным, то в ноябре не стоит ждать снега и сильных морозов. А если же в этот день на улице идет дождь, в таком случае ноябрь будет снежным и сырым.

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Хороший урожай малины — будет отличный урожай зерновых. Обильная роса в траве в день Авдотьи Малиновки свидетельствует о плохом урожае льна.

Именины 17 августа


Именины 17 августа отмечают: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен.

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3,4 тыс. жителей подмосковных аварийных домов получат сертификаты для переезда
16 августа 2024, 23:04

За сертификатами для переезда из аварийного жилого фонда с начала года обратились более 3,4 тыс. жителей Подмосковья. Заявления поданы в 35 городских округах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Благодаря сертификату можно не ждать, когда построят дом под переселение, а сразу использовать полученные деньги для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке, причём в любом муниципалитете региона», – пояснили в пресс-службе.
Государство выкупает 1 кв. м. аварийного жилья по цене 130 тыс. рублей. Минимальный оплачиваемый метраж – 33 кв. м., даже если принадлежащая собственнику площадь меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 рублей.

Деньги поступают сразу после оформления необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней.
Для решения вопросов по оформлению сертификата можно обратиться по телефону 7 (926) 611-93-33 или написать на электронную почту minstrk@mosreg.ru.

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#московская область
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Власти Подмосковья помогают найти работу эвакуированным курянам
16 августа 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области и оказывать им помощь, в том числе с трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«На портале в Подмосковье размещено более 70 тыс. вакансий от проверенных работодателей, более 25 тыс. из них предусматривает предоставление жилья. Также на портале можно самостоятельно подобрать вакансию, настроив фильтры поиска – по локации, ожидаемой зарплате, условиям работы и проживания», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, по вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8(4967)63-04-13 доб. 5. Специалисты помогут как с поиском работы, так и с составлением резюме.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ранее в региональной прокуратуре информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В их числе – 659 детей.

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В Минчистоты призвали немедленно решить вопрос запаркованности дворов
16 августа 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ситуация с чрезмерной запаркованностью в подмосковных дворах требует немедленного решения.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Участники еженедельного штаба с главами городских округов обсудили вопросы содержания придомовых территорий и вывоза отходов. Одной из главных тем стала организация дорожного движения во дворах региона для решения проблемы своевременного вывоза отходов.
«Продолжают поступать обращения по поводу запаркованности у контейнерных площадок. Это приводит к несвоевременному вывозу отходов. Ситуация в некоторых муниципалитетах оставляет желать лучшего. Необходима активная работа местных властей. Важно, чтобы подход был комплексным, включал не только развитие инфраструктуры, но и информирование жителей о правилах парковки, об использовании контейнерных площадок», – сказал Мурашов.
Главы округов согласились, что необходим строгий контроль за парковкой у мусорных контейнеров. Также нужно улучшить систему вывоза твёрдых коммунальных отходов. Это должно создать комфортные условия для жителей.

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#московская область
#владислав мурашов
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Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
16 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/Zolnierek

Хорошёвский суд Москвы штрафовал мультипликатора Павла Мунтяна* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ему назначило наказание в виде трафа в размере 40 тысяч рублей.

По данным суда, протокол на Мунтяна* был составлен в связи с тем, что он не подал отчётность о своей деятельности как иноагента в уполномоченный орган, как прописано в российском законодательстве.

Напомним, что мультипликатора внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он выступал против проведения СВО на Украине, а также собирал средства в поддержку Украины.

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*включены в реестр иноагентов Минюста РФ
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