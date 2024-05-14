Умер журналист Максим Кононенко

Фото: iStock/Boris Ipatov
Журналист Максим Кононенко умер в Москве, пишет Mash.
Как сообщает Telegram-канал, Кононенко работал с рядом изданий как колумнист. Он скончался в возрасте 53 лет.
В программе «Реальная политика» на НТВ Кононенко был соведущим Глеба Павловского.
Последние годы журналист вёл свой собственный проект в интернете и программу на радио «Вести FM». Подробностей кончины телеведущего не приводится.
Ранее сообщалось, что российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
SHOT: профессор МАРХИ Муратов скончался после падения в столичной клинике
В Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля»
На 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко
В программе «Реальная политика» на НТВ Кононенко был соведущим Глеба Павловского.
Последние годы журналист вёл свой собственный проект в интернете и программу на радио «Вести FM». Подробностей кончины телеведущего не приводится.
Ранее сообщалось, что российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
SHOT: профессор МАРХИ Муратов скончался после падения в столичной клинике
В Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля»
На 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко
Алёна Самарева