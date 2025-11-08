Умер экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон
Британский телеведущий и журналист Квентин Уилсон скончался в 68 лет. Об этом сообщает Sky News.
Он умер в субботу, 8 ноября, после короткой борьбы с раком лёгких. В сообщении телеканала отмечается, что Уилсон «принёс радость вождения — от двигателей внутреннего сгорания до электромобилей — в наши дома».
Звезда экрана родился 23 июля 1957 года в Лестере. В 1991 году он начал работать на BBC, став соведущим передачи Top Gear вместе с Джереми Кларксоном.
До 2001 года Уилсон появлялся в программе в качестве эксперта по подержанным автомобилям. После ухода с BBC он перешёл на Channel 5, где вел шоу Fifth Gear.
