Умер экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер на 69-м году жизни от рака легких
Фото: istockphoto/Boris Ipatov

Британский телеведущий и журналист Квентин Уилсон скончался в 68 лет. Об этом сообщает Sky News.



Он умер в субботу, 8 ноября, после короткой борьбы с раком лёгких. В сообщении телеканала отмечается, что Уилсон «принёс радость вождения — от двигателей внутреннего сгорания до электромобилей — в наши дома».

Звезда экрана родился 23 июля 1957 года в Лестере. В 1991 году он начал работать на BBC, став соведущим передачи Top Gear вместе с Джереми Кларксоном.

До 2001 года Уилсон появлялся в программе в качестве эксперта по подержанным автомобилям. После ухода с BBC он перешёл на Channel 5, где вел шоу Fifth Gear.

