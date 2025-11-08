Умер экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон

08 ноября 2025, 21:39

Экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер на 69-м году жизни от рака легких

Фото: istockphoto/Boris Ipatov

Британский телеведущий и журналист Квентин Уилсон скончался в 68 лет. Об этом сообщает Sky News.