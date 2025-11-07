В США скончался открыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон
На 98-м году жизни скончался выдающийся американский биолог и лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон — один из ученых, открывших структуру ДНК. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на семью исследователя.
По словам его сына Дункана, Уотсон умер в своем доме в Ист-Нортпорте (штат Нью-Йорк). Последние месяцы жизни ученый боролся с инфекционным заболеванием, но лечение не принесло результата — на этой неделе его перевели из больницы в хоспис, где он и скончался.
Джеймс Уотсон вошел в историю науки в 1953 году, когда вместе с Фрэнсисом Криком открыл структуру двойной спирали ДНК — открытие, навсегда изменившее биологию и медицину. За это достижение ученых удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1962 году.
В последние годы жизни Уотсон редко появлялся на публике. В 2007 году он оказался в центре скандала после расистских высказываний, что привело к отстранению его от ряда академических должностей. Несмотря на это, его вклад в развитие молекулярной биологии считается фундаментальным.
