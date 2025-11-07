В США скончался открыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

07 ноября 2025, 23:38

Фото: iStock/metamorworks

На 98-м году жизни скончался выдающийся американский биолог и лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон — один из ученых, открывших структуру ДНК. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на семью исследователя.