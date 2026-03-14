Слухи о романе с Еленой Третьяковой, лже-наследница и тихое одиночество: как сложилась судьба звезды «Солдат» Виталия Абдулова?
Актеру, знакомому миллионам зрителей по ролям физрука Степнова в культовом сериале «Ранетки» и старшины Евсеева в «Солдатах», Виталию Абдулову 15 марта исполняется 55 лет. Этот фактурный мужчина с обаятельной улыбкой прошел удивительный путь от сибирских строек до голливудской съемочной площадки. Однако за пределами экрана скрывались многочисленные тайны артиста: глубокое одиночество, громкие конфликты с применением насилия и циничный обман лже-дочери. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаИстория Виталия Абдулова — это классический пример того, как талант и упорство пробивают себе дорогу вопреки обстоятельствам. Будущий артист появился на свет 15 марта 1970 года в удмуртском городе Глазов, но уже в трехлетнем возрасте его семья перебралась в Иркутск, который стал для него по-настоящему родным. В школе Виталий и не думал о сцене — его страстью был баскетбол. Высокий рост (192 см) позволял ему успешно играть за молодежную сборную города, и именно спорт предопределил его первое образование. Как позже признавался сам актер, он пошел в Иркутский энергостроительный техникум не столько за знаниями, сколько за возможностью продолжать играть в баскетбол за команду учебного заведения.
После техникума была армия (служба в частях ПВО), затем работа строителем-монтажником в Якутии, санитаром, администратором кафе и даже телохранителем. В девяностые, по его словам, деньги были хорошие, но счастья не было. Переломный момент наступил в 25 лет, когда Абдулов, к удивлению многих, поступил в Иркутское театральное училище.
«Вся моя жизнь — это сплошной форс-мажор», — цитирует актера kino.rambler.ru.
Непредвиденные повороты судьбы продолжились в Москве, куда его направила преподавательница из ГИТИСа после окончания обучения. В столице он стал студентом Школы-студии МХАТ и завершил учебу в 2004 году. С особой теплотой он вспоминает свой дебют на одной сцене с Олегом Табаковым, сравнивая это с «выходом в открытый космос».
В кино Абдулов начал сниматься еще студентом, но настоящая слава пришла к нему после роли старослужащего Евсеева в сериале «Солдаты». Позже были «Кадетство» и, конечно, «Ранетки», где его герой, физрук Степнов, покорил сердца подростков. В 2004 году Абдулов сыграл эпизодическую роль московского таксиста в голливудском блокбастере «Превосходство Борна». Съемки с Мэттом Деймоном он вспоминал с улыбкой:
«На маленький эпизодик американцы потратили целый день... Герой фильма угонял мой автомобиль».
Фильмография артиста насчитывает уже более семидесяти работ, и хотя крупных главных ролей в ней не так много, каждый его персонаж запоминается зрителю.
Романы, дети и поиски той самойЛичная жизнь Виталия Абдулова — тема, о которой он сам говорит неохотно, но которая всегда вызывала живой интерес у публики. Известно, что актер был женат всего один раз, еще в Иркутске, будучи студентом. Этот брак, по его словам, был скорее дружеским и быстро распался, но оставил важный след — в нем родилась дочь Алиса. Девочка осталась жить с матерью, и Виталий, хоть и нечасто, но поддерживает с ней отношения.
Впрочем, отсутствие штампа в паспорте не означает отсутствия страстей. На протяжении многих лет в прессе муссировались слухи о романе Абдулова с юной солисткой группы «Ранетки» Еленой Третьяковой. Фанаты сериала находили в их отношениях на экране нечто большее, чем просто игру. Однако сам актер эти домыслы всегда категорически опровергал.
«Ленка была тогда еще совсем девчонкой, и вся киногруппа, все к девчонкам относились как к младшим сестрам. Ничего там быть не могло абсолютно», — отрезал он в интервью для rutube-канала «Андрей Евдокимов».
Сейчас Абдулов называет себя убежденным холостяком, хотя и признается, что был бы рад встретить ту самую «покладистую, добрую, любящую жену», которая сможет создать уют в доме.
Драка у подъезда и фальшивая наследницаВ биографии Абдулова хватало и по-настоящему скандальных страниц. Одна из них произошла в феврале 2019 года, когда актер попал в криминальные сводки. В Москве его жестоко избили. Как выяснилось, Виталий пытался выгнать из подъезда собственного дома девушек легкого поведения, а проходивший мимо мужчина решил за них вступиться. В результате потасовки артист получил ушибы мягких тканей головы и был вынужден обратиться в больницу. Сам Абдулов тогда прокомментировал инцидент скупо: «Произошло обычное дело».
Однако самым громким и душераздирающим скандалом в его жизни стала история с поисками «потерянной дочери». Несколько лет назад актер через соцсети разыскивал свою первую любовь — женщину по имени Мария Фок. Вместо нее на объявление откликнулась 19-летняя девушка Маша Фокс, которая заявила, что является его внебрачной дочерью. По ее словам, мать недавно умерла, перед смертью открыв ей тайну рождения.
Абдулов, хоть и сомневался, но поверил и даже начал помогать «дочке» с карьерой в Москве. Однако поведение девушки казалось ему странным: она отказывалась от ДНК-теста, не могла предоставить совместных фото с «матерью». В конце концов, актер пошел на хитрость и тайно провел генетическую экспертизу. Результаты, озвученные в эфире программы «На самом деле», повергли его в шок. Маша не была его родственницей.
В студии самозванка призналась: «Я — актриса и модель. У него много связей, да, он был мне нужен для карьеры». Абдулов, не скрывая слез, смотрел на крушение своих надежд. Оказалось, что его настоящая первая любовь Мария Фок жива и просто не пользуется интернетом.
Как сейчас живет Виталий АбдуловНесмотря на перипетии судьбы, Виталий Абдулов продолжает оставаться востребованным актером и неутомимым тружеником. Сейчас он активно снимается, преподает актерское мастерство, помогает абитуриентам поступать в театральные вузы, работает тамадой и даже снимается в музыкальных клипах, поддерживая отличную физическую форму с помощью йоги и тренажерного зала.
«Я в тренажерный зал хожу... Пузико с ремня свешиваться не должно. Поддерживаю себя в образе настоящего мужчины», — гордо заявляет он.
Что касается кино, то 2025 год оказался для актера плодотворным. На экраны вышла мелодрама «Самая самая», где Абдулов исполнил роль Карасёва, а также сериалы «Однажды в Залесье» и «Некрасивая подружка».