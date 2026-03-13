Ушел из жизни Гусь из «Приключений Электроника»

13 марта 2026, 10:51

Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

Василий Скромный (Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»)

Советский актер Василий Скромный, исполнивший роль Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался в возрасте 61 года в Одессе. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его окружение.