Ушел из жизни Гусь из «Приключений Электроника»
Советский актер Василий Скромный, исполнивший роль Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался в возрасте 61 года в Одессе. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его окружение.
В последние месяцы состояние артиста, страдающего онкологическим заболеванием, постепенно ухудшалось. Он проходил лечение в местных больницах, включая курсы химиотерапии, но возникли осложнения, которые привели к его смерти.
Скромный родился летом 1964 года в Одессе. В кино он попал неожиданным образом: в 15 лет, будучи школьником, съезжал по перилам и едва не снес ассистентку режиссера, искавшую детей на роли. После этого случая его утвердили без кастинга.
Роль рыжего хулигана по прозвищу Гусь принесла ему всесоюзную известность. После съемок он окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся еще в нескольких фильмах, но вскоре оставил актерскую карьеру.
Позднее артист окончил мореходное училище и продолжил путь по профессии. Значительную часть жизни он провел в море.
