Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович

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На 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника Григоровича.
Главным местом работы Юрия Николаевича был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.
Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Карьеру балетмейстер начал практически 80 лет назад. В 1946 году его приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сегодня Мариинский театр), чьим солистом Григорович был до 1961 года. В Большом театре культурный деятель прослужил до 1964-ого.
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Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Карьеру балетмейстер начал практически 80 лет назад. В 1946 году его приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сегодня Мариинский театр), чьим солистом Григорович был до 1961 года. В Большом театре культурный деятель прослужил до 1964-ого.
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