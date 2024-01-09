В Москве умер писатель Харитонов

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Марк Харитонов писатель и поэт, автор десяти повестей, семи романов, четырёх сборников рассказов. Он является обладателем французской литературной премии за лучшую иностранную книгу (1997) и премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1992).
Он переводил произведения немецких классиков: Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Германа Гессе.
Ранее сообщалось о смерти известного учёного, академика РАН, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона. Он скончался на 78-м году жизни. Об сообщается на сайте института. Учёный умер 5 января 2024 года.
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