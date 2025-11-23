Умер художник и поэт Михаил Гробман

23 ноября 2025, 18:39

Художник и поэт Михаил Гробман умер в Израиле в возрасте 86 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в Тель-Авиве, ему было 86 лет. Об этом сообщается в его блоге.