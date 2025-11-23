Умер художник и поэт Михаил Гробман
Известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в Тель-Авиве, ему было 86 лет. Об этом сообщается в его блоге.
Причина его смерти не уточняется.
Михаил Яковлевич Гробман родился 21 сентября 1939 года в Москве. Он считался одним из ведущих представителей Второго русского авангарда. С середины 1950-х годов занимался литературным и художественным творчеством, активно участвуя в выставках, в том числе за границей.
В 1971 году Гробман переехал в Израиль. Там он основал художественную группу «Левиафан», выпускал журнал с таким же названием и сыграл ключевую роль в формировании израильского концептуализма.
Читайте также: