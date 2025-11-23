Зависть коллег и афера, стоившая здоровья: Кому досталось наследство Натальи Крачковской и почему могила актрисы заброшена
Неповторимой актрисе Наталье Крачковской 24 ноября могло бы исполниться 87 лет, но вот уже почти как 10 лет ее нет с нами. Крачковская навсегда осталась в памяти зрителей как гениальная комедийная актриса, способная одним появлением на экране подарить миллионам людей искренний смех. Однако за этим жизнелюбивым образом скрывалась сложная, полная драматических поворотов судьба. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Натальи КрачковскойНаталья Леонидовна Крачковская (при рождении Белогорцева) родилась 24 ноября 1938 года в Москве в семье с богатой историей: её дед был терским казаком и служил в личной охране императора Николая II, а мать, Мария Фонина, работала актрисой в Московском драматическом театре. Вопреки желанию матери, которая видела дочь историком, Наталья поступила во ВГИК. Однако её мечте об актёрском образовании не суждено было сбыться: вскоре после начала учёбы она попала в серьезную автомобильную аварию. ДТП привело к временной потере зрения, и врачи категорически запретили ей продолжать обучение. Этот тяжелый удар не сломил дух Крачковской, и она начала свой путь в кино с массовки и эпизодических ролей.
Настоящий триумф и всенародная любовь пришли к ней после роли мадам Грицацуевой в комедии Леонида Гайдая «12 стульев» (1971). Интересно, что режиссёр искал актрису, «похожую на жену звукооператора Крачковского», даже не подозревая, что Наталья и была его супругой. Эта роль стала судьбоносной. Она создала галерею ярких и запоминающихся образов, среди которых Ульяна Андреевна Бунша из «Иван Васильевич меняет профессию», жена Лелика из «Не может быть!», Ольга Яновна из «Покровских ворот» и Кончита из «Человека с бульвара Капуцинов».
Не имея актёрского образования, Наталья Крачковская стала заслуженной артисткой России (1998) и снялась в более чем 100 фильмах и сериалах, оставив глубокий след в истории отечественного кинематографа.
Личная жизнь актрисыВ личной жизни Крачковской была лишь одна главная роль — роль жены и матери. Со своим будущим мужем, звукорежиссёром Владимиром Крачковским, она познакомилась на «Мосфильме». Несмотря на то, что его семья поначалу не приняла Наталью, их брак оказался крепким и продлился с 1962 года вплоть до смерти Владимира в 1988 году.
В 1963 году у пары родился сын Василий, который пошёл по стопам отца и также стал звукорежиссёром. Наталья Леонидовна никогда не комплексовала из-за своей пышной фигуры и утверждала, что всегда была окружена вниманием мужчин. После смерти мужа она больше не вышла замуж, посвятив себя семье и работе.
Скандалы со звездойКоллеги Натальи Крачковской говорили о сложном характере актрисы. Она могла отказываться от проб, до хрипоты спорить с постановщиком и в корне менять его замысел. При этом близкие актрисы отмечали её жизнерадостный характер, который не сломила даже тяжелейшая болезнь. Была в актерской среде и некая зависть, мол, как это получать такие роли, не имея даже актерского образования. После того как Крачковская была утверждена на роль мадам Грицацуевой, Нонна Мордюкова, которая также претендовала на эту роль и была уверена в ней, сильно обиделась. По словам Крачковской, Мордюкова много лет не разговаривала с ней, не в силах простить проигрыш непрофессиональной, на её взгляд, актрисе.
В начале 2000-х вокруг «Школы актёрского мастерства» имени Натальи Крачковской разгорелся скандал. По ТВ актриса приглашала детей учиться, обещая дипломы и роли в кино. Родителям звонили, утверждая, что ребёнок получил роль, но для участия требовали оплату за обучение ($500–1500) и портфолио. На деле занятий почти не было, организаторы исчезали, а съёмок не происходило. Наталья сначала отрицала обвинения, потом признала, что разрешила использовать своё имя организаторам школы, приезжала на открытие филиала в Киев, но, увидев обман, разорвала все связи, но было уже поздно. Скандал серьёзно подорвал её здоровье и репутацию.
Последние годы и смерть Натальи КрачковскойПоследние годы жизни Натальи Леонидовны были омрачены серьёзными проблемами со здоровьем. Стремясь похудеть, актриса решилась на приём так называемых «тайских таблеток», купленных с рук. Это привело к ужасающим последствиям: после быстрого похудения вес стремительно вернулся, начались сильнейшая аллергия, проблемы с почками и сердцем.
В 2009 году актриса перенесла тяжелейший инсульт, после которого уже не смогла полностью восстановиться и передвигалась с помощью кресла. В последующие годы она перенесла несколько инфарктов и операцию на сердце. 3 марта 2016 года на 78-м году жизни Наталья Крачковская скончалась в московской больнице от острого инфаркта миокарда.
Память и наследствоАктриса была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Единственным наследником всего её имущества, которое, по некоторым данным, включало две московские квартиры и бриллиантовые украшения, стал сын Василий.
В 2022 году разгорелся скандал по поводу запустения могилы народной любимицы. Долгое время на ней стоял лишь облупившийся деревянный крест, а затем её и вовсе засыпали щебнем. Сын неоднократно обещал установить достойный памятник, ссылаясь на различные препятствия, но монумент так и не появлялся в течение нескольких лет.
Лишь в 2023 году, после того как к Крачковской перезахоронили её супруга, на общей могиле появился памятник. Однако он вызвал недоумение у поклонников. Монумент представляет собой две каменные глыбы без фотографий или каких-либо иных изображений покойных. Рядом стоят таблички с именами актрисы и её мужа. По сравнению с памятниками другим актёрам плеяды Крачковской данный монумент выглядит подчёркнуто аскетично.