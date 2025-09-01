Умер художник мультфильма «Остров сокровищ»
Ушел из жизни художник-мультипликатор Радна Филиппович Сахалтуев. Ему было 90 лет, пишет SHOT.
По данным близких, у Сахалтуева были проблемы с сердцем; предварительная причина смерти — острая сердечно‑сосудистая недостаточность. Он скончался вчера в своём доме в Киеве.
Сахалтуев создал художественное оформление таких культовых советских мультфильмов, как «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля», работал над «Доктором Айболитом», иллюстрировал книги для издательства «Юность» и участвовал в десятках других заметных проектов советского периода.
Радна Филиппович окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) в 1961 году и по распределению был направлен на работу на киностудию «Киевнаучфильм».
