Умер народный артист России Вячеслав Вершинин
Народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии, актер и режиссер Вячеслав Вершинин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Меняйло выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. Глава региона отметил, что для своих коллег Вершинин был надежным другом и наставником, а для аудитории — артистом, способным глубоко тронуть душу и подарить искренние эмоции.
Вячеслав Вершинин получил актёрское образование в театральной студии Харькова в 1963 году. Его профессиональная карьера началась в Смоленском драматическом театре, а с 1967 года он выступал на сцене Северо-Осетинского русского драмтеатра имени Е. Вахтангова. Помимо актерской деятельности, Вершинин занимался режиссурой и создал более двухсот сценических образов.
За свои заслуги в области театрального искусства Вячеслав Вершинин был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР в 1983 году, а в 1996 году стал народным артистом России.
