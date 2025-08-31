Умер народный артист России Вячеслав Вершинин

31 августа 2025, 18:01

Фото: iStock/SergeyPankratov

Народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии, актер и режиссер Вячеслав Вершинин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.