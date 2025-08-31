Умерла «железная бабушка» и ветеран Мария Колтакова

31 августа 2025, 15:22

Фото: iStock/jorgeantonio

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная в Центральном федеральном округе как «железная бабушка» благодаря спортивным рекордам, умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Воронежской области Александр Гусев.