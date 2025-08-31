Умерла «железная бабушка» и ветеран Мария Колтакова
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная в Центральном федеральном округе как «железная бабушка» благодаря спортивным рекордам, умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гусев заявил, что скорбит вместе с тысячами белгородцев и воронежцев.
Мария Денисовна Колтакова добровольно ушла на фронт в 1942 году и служила в санитарном батальоне. За годы войны она была дважды ранена и вынесла с поля боя более 300 человек. Из-за ранения она не дошла до Берлина 60 километров и встретила Победу в Праге.
Мария Денисовна, известная как «железная бабушка», установила 16 рекордов в Книге рекордов России. До конца своих дней она вела активный образ жизни. Она участвовала в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолёте Л-29, соревновалась в стрельбе из пневматического пистолета, совершила полёт на планере «Бланик» Л-13 в составе экипажа и управляла танком Т-72 в Белгороде. На свой 100-летний юбилей она установила ещё один рекорд, простояв на гвоздях в течение 100 секунд.
Читайте также: