Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
На 68-м году жизни скончался худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов, пишет Telegram-канал Mash во вторник, 5 августа.
Как уточнили обозреватели, режиссёр в последние годы страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. В июне он был госпитализирован с нарушением сердечного ритма. Предварительной причиной его смерти названа острая сердечная недостаточность, вызванная обострением хронической сердечной патологии.
Юхананов перенёс несколько операций на сосудах, последняя из которых была проведена в прошлом году. Борис Юхананов был известным театральным и кинорежиссёром, который возглавлял «Электротеатр» с 2013 года.
В 2003 году культурный деятель также выступил в роли режиссёра-постановщика реалити-шоу «Голод». С 1986 года поставил более 100 театральных спектаклей и снимал как художественные, так и документальные фильмы.
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