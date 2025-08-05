Гонщик погиб в попытке побить скоростной рекорд в США на озере Бонневилл
Американский гонщик Крис Рашке из команды Speed Demon Racing трагически погиб в 60 лет при попытке побить рекорд во время «Недели скорости» на озере Бонневилл, пишет Associated Press.
Инцидент произошел в штате Юта, когда спортсмен пытался установить новый скоростной рекорд. На момент аварии Рашке разогнался до 283 миль в час (примерно 455 километров в час), но потерял контроль над своим стримлайнером Speed Demon. Машина сошла с трассы через 2,5 мили (около четырех километров) после старта.
Причины происшествия пока не установлены, однако предполагается, что к трагедии могли привести механическая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия, сказано в материале.
Перед этим стало известно, что самолет чуть не столкнулся с вертолетом в Иркутске.
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