Достижения.рф

Фанат рок-группы Oasis погиб на их концерте в Лондоне

Поклонник группы Oasis умер после падения на стадионе во время концерта
Фото: iStock/Foremniakowski

В Лондоне 40-летний мужчина погиб после падения во время концерта легендарной британской рок-группы Oasis. Об этом сообщает издание People.



Трагедия произошла 2 августа вскоре после начала выступления рокеров на арене вместимостью 90 тысяч человек.

Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, врачи не смогли спасти пострадавшего. Участники Oasis выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего фаната. Сейчас с родственниками работают специалисты, чтобы оказать им необходимую поддержку.

Организаторы концерта и группа пообещали сотрудничать с властями для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0