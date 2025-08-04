Фанат рок-группы Oasis погиб на их концерте в Лондоне

04 августа 2025, 20:52

Поклонник группы Oasis умер после падения на стадионе во время концерта

Фото: iStock/Foremniakowski

В Лондоне 40-летний мужчина погиб после падения во время концерта легендарной британской рок-группы Oasis. Об этом сообщает издание People.