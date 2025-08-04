Фанат рок-группы Oasis погиб на их концерте в Лондоне
В Лондоне 40-летний мужчина погиб после падения во время концерта легендарной британской рок-группы Oasis. Об этом сообщает издание People.
Трагедия произошла 2 августа вскоре после начала выступления рокеров на арене вместимостью 90 тысяч человек.
Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, врачи не смогли спасти пострадавшего. Участники Oasis выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего фаната. Сейчас с родственниками работают специалисты, чтобы оказать им необходимую поддержку.
Организаторы концерта и группа пообещали сотрудничать с властями для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия.
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