Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Башкирский народный артист и актер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», умер на 72-м году жизни, говорится в сообщении пресс-службы Башкирского государственного театра кукол, передает РБК.
«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – сообщается в публикации в социальной сети «ВКонтакте».
Причина смерти актера не разглашается.
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