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Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Карпатов умер
01 марта 2024, 03:21
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Башкирский народный артист и актер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», умер на 72-м году жизни, говорится в сообщении пресс-службы Башкирского государственного театра кукол, передает РБК.
«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – сообщается в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти актера не разглашается.


Карпатов родился в 1953 году в городе Горький (Нижний Новгород). После окончания Горьковского театрального училища он начал работать в Башкирском государственном театре кукол. Артист ставил такие спектакли, как «Кошкин дом», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством». После переезда в Москву в 2001 году Карпатов снимался в кино, выступал на сцене и работал в качестве актера озвучивания в анимационных фильмах.

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В Подмосковье открылась выставка работ художника Ильи Репина
29 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

110 работ Ильи Репина и его учеников представит музей «Новый Иерусалим» к юбилею художника. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» заработала в сторико-художественном музее «Новый Иерусалим».

«Выставка в «Новом Иерусалиме» фокусирует внимание зрителей на интересном аспекте — творческом поиске художника, его развитии, в том числе как наставника для младших коллег. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание. Это и Серов, и Кустодиев, Малявин, Бродский, Сомов, Серебрякова, Грабарь и другие авторы, которые сформировались как художники при участии и поддержке Ильи Репина», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года. Также в рамках выставки можно приобрести каталог и сувенирную продукцию.

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#выставка
#новый иерусалим
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Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»
29 февраля 2024, 14:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Стало известно о смерти актера театра и кино Павла Маркина. Его не стало 4 февраля, но о печальном событии общественность узнала только сегодня, пишет Росбалт.
Павел Маркин ушёл на 54-м году жизни. Известно, что он был выпускником престижного актерско-режиссерского отделения Театра-школы Ролана Быкова. Играл на сцене столичного театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно развивал свою кинокарьеру. Актёр создал множество запоминающихся образов в более чем 78 кинопроектах.

Мы видели его в таких работах, как «На углу у Патриарших», «Семейные тайны», «Слепой», «Адъютанты любви», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Реальные пацаны», «Молодежка», «СашаТаня» и ряде других.

Чаще всего Павлу Маркину доставались эпизодические роли, но он всегда был органичен и убедителен в каждом из образов. Последними работами, в которых был задействован артист, стали «Арбатские тайны» и «Райский». На момент его смерти эти проекты находились в стадии производства.

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#артист
#актёр
#смерть
#кино
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Три отреставрированных шедевра «Мосфильма» покажут в кинотеатрах
29 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/LeMusique

В честь 100-летия киноконцерна «Мосфильм» российские зрители получат уникальную возможность увидеть отреставрированные шедевры советского кинематографа на больших экранах.
В повторный прокат выйдут три культовые комедии: «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом событии сообщил ТАСС генеральный директор медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян .

«Плёнку с этими фильмами восстановили мастера лаборатории «Мосфильм» покадрово, а затем воссоздали в современном формате 4K», – уточнил Гндолян.
Опрос, проведённый среди любителей кино, помог определить самые желанные картины для показа на большом экране. Ими стали непревзойдённые комедии Леонида Гайдая и Владимира Меньшова.

Проект «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» уже успел порадовать зрителей повторными показами фильмов «Асса», «Ширли-мырли», «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!». Причем «Покровские ворота» и «Ширли-мырли» демонстрировались на большом экране впервые, а «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.

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#кинотеатры
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Петербургская команда заняла второе место в «Битве роботов»
28 февраля 2024, 23:22

Фото: istockphoto.com/Jasper Chamber

Команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в «Битве роботов» – одной из дисциплин «Игр будущего» и получила в качестве приза $80 тыс.
Капитан команды Артёмом Юмашев поделился впечатлениями от турнира и отметил зрелищность шоу.

«Всё это впечатляет. Стоит отметить великолепную арену и ощущение полного погружения в происходящее, поскольку зрители находились очень близко к площадке. Считаю, что прошедшие соревнования – это лучшее, что происходило в последнее время в рамках турнира «Битва роботов», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Юмашев.

Отмечается, что в суперфинале «Битвы роботов» из 16 команд остались четыре: одна команда из Индии и три из России, а две из этих российских команд представляли Санкт-Петербург.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков называл Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.

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Аль Пачино сыграет Короля Лира в новой экранизации Шекспира
28 февраля 2024, 20:38

Фото: iStock/LeMusique

Легендарный актер Аль Пачино и обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн сыграют в новой экранизации шекспировской трагедии «Король Лир», пишет Deadline.
Режиссёром картины станет Бернард Роуз, известный по фильмам «Кэндимэн» и «Анна Каренина» (1997).

Для Аль Пачино это не первый опыт перевоплощения в шекспировского персонажа. В 2004 году он блистательно сыграл Шейлока в «Венецианском купце», а в театральных постановках 1970-х годов воплотил роль Ричарда III. По словам Роуза, Пачино идеально подходит для роли короля Лира, сложного и трагического монарха, который на склоне лет неосмотрительно отрекается от своих дочерей.

Джессика Честейн исполнит роль Гонерильи, одной из трёх дочерей Лира, которая хитростью и обманом захватывает власть над наследством отца. Роуз намеревается представить Гонерилью не просто как злодейку, но как сложного и уязвимого персонажа, движимого собственными мотивами.

Помимо Пачино и Честейн, в новом «Короле Лире» появятся также Дэмиэн Бичир («Омерзительная восьмерка») в роли графа Глостера и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») в роли герцога Корнуолла.

Съёмки картины должны начаться до конца текущего года, а её премьера запланирована на 2025 год.

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#кино
#актёр
#съёмки
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В Подмосковье состоялась тематическая встреча «Сильнее стали»
28 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Tzido

В подмосковном Одинцове рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.
Уточняется, что участниками таких встреч являются служащие из муниципалитетов и члены их семей, которые были или являются добровольцами, участвующими в СВО, а также волонтёры. На подобных мероприятиях люди делятся опытом и вдохновляют друг друга.

«Мы посвятили наше мероприятие людям, заслуживающим миллиона добрых слов и молитв. Мы хотим, чтобы Родина жила, чтобы военнослужащие вернулись домой живыми и здоровыми. Мы продолжаем служить и любить нашу Родину. И вместе с жителями мы каждый день делаем так, чтобы люди гордились своей малой Родиной», — приводит RuNews24.ru слова члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой.

Она подчеркнула, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, являющаяся инициатором встреч, продолжает свою работу для того, чтобы помогать и поддерживать людей.

Ранее стало известно, что в Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие».

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В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»
28 февраля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 10 марта в ДК «Подмосковье» в Красногорске.

«В 2024 году в конкурсе приняли участие 6,5 тысяч человек из 255 городов. Среди участников — представители всех регионов России и стран постсоветского пространства,а также Китая и Сирии. Задача конкурса — открывать для зрителей юные таланты, а смысл в том, чтобы гармонично объединить традиции и современность, продемонстрировать, что народная музыка может и должна звучать в хорошем смысле модно», — поделились в министерстве.

Кроме этого, с начала существования ​международного конкурса в нем приняли участие порядка 10 тысяч детей и подростков.

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#подмосковье
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#традиции
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#таланты
#красногорск
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В Сергиевом Посаде устроят бесплатный концерт в честь трёх советских композиторов
28 февраля 2024, 11:57

Фото: iStock/cookelma

Концерт, посвящённый композиторам Василию Агапкину, Евгению Крылатову и Аркадию Островскому, состоится в четверг, 29 февраля, в большом зале дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В на концерте прозвучат песни, созданные на музыку этих композиторов. Это и знаменитый марш «Прощание славянки», и колыбельная «Спят усталые игрушки», «Прекрасное далёко» и «Три белых коня», «Пусть всегда будет солнце» и много других всенародно любимых произведений в исполнении коллективов дворца культуры», — отмечается в сообщении.
Концерт начнётся в 19:00, вход свободный. Возрастных ограничений нет.

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#концерт
#сергиев посад
#песня
#культура
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Выставку «Вокруг Левитана» в Звенигороде посетили более 26 тысяч человек
28 февраля 2024, 09:51

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 26 тысяч человек посмотрели выставку выдающихся русских художников-пейзажистов «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея», которая проводилась в Звенигородском манеже в течение почти пяти месяцев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции были представлены 45 картин из коллекции Русского музея и 11 — из собрания Звенигородского музея-заповедника. Зрители смогли увидеть работы друзей, учителей и последователей Исаака Левитана: Василия Поленова, Игоря Грабаря, Алексея Саврасова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Константина Коровина и многих других», — говорится в сообщении.
Частью выставки стала мультимедийная программа «Слышать, как растёт трава» — на видео посетителям демонстрировали места, которыми вдохновлялись художники.

Выставка «Вокруг Левитана» стала первым масштабным временным выставочным проектом, состоявшимся в Звенигородском манеже после реставрации.

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#культура
#минкульттуризма мо
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