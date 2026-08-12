Умер исполнитель песен «Поручик Голицын» и «Березы на зоне» Михаил Гулько
Певец-шансонье Михаил Гулько умер на 96-м году жизни
Легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Радио Шансон» в своем Telegram-канале.
На радиостанции отметили, что артист, отметивший в июле 95-летний юбилей, прожил большую музыкальную судьбу, а его голос, интонации и песни навсегда останутся с поклонниками. Редакция выразила глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем почитателям творчества Михаила Александровича.
«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски», — говорится в некрологе.Михаил Гулько родился в 1931 году в Харькове. В 1980 году он эмигрировал в США по израильской визе. В Нью-Йорке продолжал выступать как музыкант и певец. С 1993 года регулярно гастролировал в России. В эмиграции артист выпустил альбом «Синее небо России», а также записал известные песни «Белая береза», «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек», «Господа офицеры», «Кабацкий музыкант» и «Молодые годы». В 2002 году Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук поэта-песенника Михаила Танича, а в 2007 году стал лауреатом премии «Шансон года».