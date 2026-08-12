Умер исполнитель песен «Поручик Голицын» и «Березы на зоне» Михаил Гулько

12 августа 2026, 18:46

Певец-шансонье Михаил Гулько умер на 96-м году жизни

Фото: istockphoto/iZhenya

Легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Радио Шансон» в своем Telegram-канале.





На радиостанции отметили, что артист, отметивший в июле 95-летний юбилей, прожил большую музыкальную судьбу, а его голос, интонации и песни навсегда останутся с поклонниками. Редакция выразила глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем почитателям творчества Михаила Александровича.





«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски», — говорится в некрологе.