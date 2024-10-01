Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сегодня в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин. Он был госпитализирован в медицинское учреждение 26 сентября в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт.
Композитору был 78 лет, напоминает телеграм-канал Mash. Он не появлялся на сцене уже около трёх лет из-за перенесённых ранее инсультов. На этот раз врачи не давали никаких прогнозов относительно течения заболевания. Родные и друзья Добрынина надеялись, что всё обойдётся, но, увы, этого не произошло.
Вячеслав Добрынин сначала прославился как композитор. Его песни исполняли многие звёзды советской, а затем российской эстрады. Позже Добрынин запел и сам, несмотря на то, что слегка картавил. Он является автором песен «Всё, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других. За свою долгую карьеру композитор и певец, народный артист России выпустил 17 альбомов и написал более тысячи песен.
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