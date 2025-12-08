Умер народный артист России Владимир Сулимов
Народный артист России Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.
В театре Сулимова охарактеризовали как воплощение благородства в профессии, верности традициям и артистической чести. Также отмечена его педагогическая деятельность, в которой он передавал своим ученикам понимание и ценности отечественной театральной школы.
Владимир Сулимов родился в 1936 году. В 1958 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1960 года Сулимов служил в Театре имени Моссовета. За свою карьеру артист сыграл множество ролей, среди которых выделяются «Орфей спускается в ад», «Недоросль», «Они сражались за Родину», «Царская охота», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и «Вишневый сад».
