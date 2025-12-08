Умер народный артист России Владимир Сулимов

08 декабря 2025, 14:26

Народный артист России Владимир Сулимов умер в возрасте 89 лет

Владимир Сулимов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.