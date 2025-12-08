Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет
Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в МИД России.
МИД РФ выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного. В заявлении министерства отмечено, что Мацегора сыграл важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства между Россией и КНДР.
Он начал работать на этой позиции в 2014 году. До этого, начиная с сентября 2011 года, Мацегора занимал должность заместителя директора первого департамента Азии в центральном аппарате МИДа. В феврале прошлого года российский лидер Владимир Путин наградил посла орденом Александра Невского.
