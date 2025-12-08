Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

08 декабря 2025, 16:11

Посол России в КНДР Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет

Фото: iStock/jorgeantonio

Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в МИД России.