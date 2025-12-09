В Москве открыли дело о наследстве народного артиста России Владимира Симонова
В Москве после кончины советского и российского актера театра и кино, народного артиста России Владимира Симонова открыли дело о наследстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.
Уточняется, что наследственного дела актера поручено московскому нотариусу. Другой информации пока не приводится.
Напомним, что Владимир Симонов скончался 8 ноября в возрасте 68 лет. Последние две недели жизни мэтр лечился в больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
За свою карьеру Симонов сыграл около 150 ролей в кино, включая фильмы «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Пальма», а также сериалы «Граница. Таёжный роман», «Остановка по требованию» и «Каменская».
Ранее сообщалось, что адвокат телеведущей Виктории Бони Алексей Лунев возмутился из-за отсутствия представителей Авроры Кибы на предварительной беседе в суде.
Читайте также: