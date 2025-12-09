В Москве открыли дело о наследстве народного артиста России Владимира Симонова

09 декабря 2025, 04:28

Владимир Симонов (Фото: кадр из сериала «Граница. Таёжный роман», 2000)

В Москве после кончины советского и российского актера театра и кино, народного артиста России Владимира Симонова открыли дело о наследстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.