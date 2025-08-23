Умер член СПЧ и глава медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский
В Москве на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, занимавший пост исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и являвшийся членом Совета по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные медиагруппы.
Кирилл Вышинский был широко известен своей профессиональной деятельностью. С 2014 года он возглавлял украинское подразделение «РИА Новости». В 2018 году Вышинский был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. В 2019 году его освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
После возвращения в Москву он вошёл в состав Совета по правам человека, где курировал вопросы защиты прав российских журналистов за рубежом. По имеющейся информации, причиной смерти журналиста стала тяжёлая продолжительная болезнь.
