Умер член СПЧ и глава медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

23 августа 2025, 10:38

Известный журналист Кирилл Вышинский скоропостижно скончался в Москве

Кирилл Вышинский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Москве на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, занимавший пост исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и являвшийся членом Совета по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные медиагруппы.