Умерла заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
На 96-м году жизни умерла известная педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Вербицкая преподавала сценическое движение и фехтование в вузе. В учебном заведении отметили, что Анастасия Всеволодовна проявляла глубокое внимание к каждому студенту, отличаясь особой чуткостью и заботой.
В ГИТИСе выразили соболезнования семье и близким Анастасии Всеволодовны, отметив, что её наследие продолжает жить в ее учениках.
В понедельник, 25 августа, в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского состоится прощание с педагогом. После церемонии Вербицкую кремируют.
