Умер известный по сериалу «Полицейский с Рублевки» актер Андрей Бур
Российский актер Андрей Бур (Андрей Бурычев) умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил его брат Олег Бурычев. Артист скончался 16 января в Москве, причины смерти не уточняются.
Андрей Бурычев родился 25 октября 1979 года в Москве. Он окончил театральную школу, после чего начал карьеру в театре-студии «Образ».
«Ушел из жизни мой брат», — написал Олег на странице артиста в личном блоге.
В кино Бурычев дебютировал в 2013 году. За годы работы он снялся примерно в 50 проектах, среди которых «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Обычная женщина», «Паук», «Ёлки последние», «Полицейский с Рублевки» и другие.