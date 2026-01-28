Умер известный по сериалу «Полицейский с Рублевки» актер Андрей Бур

28 января 2026, 20:35

Умер актер Андрей Бур

Андрей Бурычев (Фото: кадр из сериала «Черная лестница»)

Российский актер Андрей Бур (Андрей Бурычев) умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил его брат Олег Бурычев. Артист скончался 16 января в Москве, причины смерти не уточняются.





Андрей Бурычев родился 25 октября 1979 года в Москве. Он окончил театральную школу, после чего начал карьеру в театре-студии «Образ».





«Ушел из жизни мой брат», — написал Олег на странице артиста в личном блоге.