Губерниев отреагировал на новость о смерти экс-главного тренера сборной России Игнатьева
Губерниев назвал Игнатьева мудростью отечественного футбола
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева.
О кончине мэтра стало известно несколько часов назад. По информации SHOT, у него было онкологическое заболевание.
«Борис Петрович был мудростью нашего футбола. Светлая ему память», — прокоммнтировал Губерниев Metaratings.ru.
В разные годы Игнатьев работал с «Сатурном», «Торпедо», китайским «Шаньдун Лунэн», саудовским «Аль-Иттихадом». С 2013 по 2018 год заслуженный тренер РСФСР занимал пост вице-президента московского «Торпедо».