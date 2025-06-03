03 июня 2025, 14:54

Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет

Фото: iStock/jorgeantonio

Советский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Довидович в личном блоге.





Как пишет Telegram-канал Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой Дога боролся более 20 лет. Композитор страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией.





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