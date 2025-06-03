Умер композитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет
Советский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Довидович в личном блоге.
Как пишет Telegram-канал Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой Дога боролся более 20 лет. Композитор страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией.
Биография и карьера Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра, расположенном в Рыбницком районе Молдавской АССР (сейчас это Приднестровье). Он завершил обучение в Кишиневской консерватории имени Г. Музическу (ныне известной как Академия музыки, театра и изобразительных искусств) по специальности «виолончель». Однако его музыкальной карьере помешал паралич левой руки. Дога работал в оркестре Молдавского радио, преподавал и занимал должность в Министерстве культуры Молдавской ССР.
Широкую популярность композитор получил благодаря созданию музыки для кино. Его величайшим произведением считается вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Эта мелодия звучала во время массового выступления гимнастов на Олимпиаде-80 и на открытии Олимпиады-2014. Она активно используется хореографами и спортсменами в различных балетных и танцевальных постановках, а также исполняется многими музыкантами. Вальс стал популярным на свадебных торжествах, а ЮНЕСКО признало его одним из четырех музыкальных шедевров XX века.
Дога написал музыку к более чем 150 фильмам, среди которых такие картины, как «Табор уходит в небо», «Анна Павлова», «Благословите женщину» и «Одиноким предоставляется общежитие». В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР, а через десять лет он получил гражданство Российской Федерации.
Много лет композитор проживал в Москве и принимал участие в различных концертах с выдающимися деятелями российской культуры. Например, 16 апреля 2012 года он выступал на программе «Наше кино», посвященной 200-летию Бородинской битвы, где его запечатлели вместе с актерами Василием Лановым (который скончался от коронавируса 28 января 2021 года) и Геннадием Юхтиным (умер 18 февраля 2022 года).
Евгений Дога женился в 25 лет на Наталье, инженер-практике и выпускнице Московского технологического института. В 1966 году у них родилась дочь Виорика.